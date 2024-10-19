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ABD, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesini "fırsat" olarak görüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD, Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesini "fırsat" olarak görüyor

ABD Dışişleri Bakanlığının, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin, Gazze'de ateşkes için "fırsat" olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından, bölgeyle ilgili öngörülerini gazetecilere değerlendirdi.

Miller, Hamas'ın İsrail için hala bir tehdit oluşturduğunu ve İsrail'in bu tehdidin üzerine gitme hakkının olduğunu, bununla birlikte Sinvar'ın öldürülmesini "çatışmaları sonlandırıp ateşkes sağlanması için" bir fırsat olarak gördüklerini aktardı.

ABD destekli ateşkes önerisinin mayıs ayından bu yana masada olduğunu ve Sinvar'ın öldürülmesiyle bu önerinin ilerleme potansiyelinin arttığını ifade eden Miller, "Bu fırsatı değerlendirmeye kararlıyız." diye ekledi.

Sözcü Miller, İsraillilerin savaşı sona erdirmek adına bir anlaşmaya varmak için "zor kararlar" alması gerekeceğini söyledi.

İsrail'in hala çok meşru bir stratejik hedefi olduğunu belirten Miller, "Bu da tüm rehinelerin geri dönmesi ve biz de bu hedefe çok gerçek bir ilgi duyuyoruz. Çünkü bu 101 rehineden 7'si Amerikalı ve onların geri dönmesini istiyoruz." diye konuştu.

Miller, Hamas'ın aracılar tarafından sunulan ateşkes tasarısını kabul ettiğinin hatırlatılması üzerine, Hamas liderliğinin ABD'nin teklifinin bir kısmını kabul etmediğini ve "bir karşı teklife döndüklerini" ifade etti.

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