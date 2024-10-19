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Bakan Yerlikaya paylaştı! O şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya paylaştı! O şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk askerine hakaret eden ve terör örgütü propagandası yapan 20 yaşındaki M.H.Y.’nin İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü yandaşı şahsın, sosyal medya üzerinden Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk askerine küfür etmesi üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aoayal medya jesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M. H. Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir.

Şahıs, Bahçelievler’de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur .

Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız."

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