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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 62 kişi artarak 42 bin 500'e yükseldi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 378 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 Filistinlinin daha öldüğü, 300 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 42 BİN 500'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 500'e, yaralananların sayısının da 99 bin 546'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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