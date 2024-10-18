Okan Buruk'tan Osayi ve İrfan Can açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'de son sezonuna giren İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel hakkında konuştu.

Abone ol

Okan Buruk, Fenerbahçe'de son sezonlarına giren İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'le ilgilenmediklerini söyledi. Buruk, "Yok, şu ana kadar hiçbir ilgimiz ve görüşmemiz olmadı. Şu anda zaten transferle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

"Kerem gitmeyi çok istedi"

"Kerem, baştan gitmek istedi. Avrupa'da oynamak istedi. Son dönem iyi de oynuyordu, gollerle bize önemli destek vermişti. Orada devam edebileceğini düşünerek programımı yapıyordum. Son gün Benfica'dan çok önemli bir teklif geldi. Kerem, gitmeyi çok istedi. Kaldığında aynı istekte olup olmayacağı bizde bir soru işareti yarattı. Kerem'e de iki yıl hep söz verilmişti. Başkanımız kolaylık sağladı ama son gün olması yeni bir transferin gecikmesine neden oldu. Avrupa'da transfer bittikten sonra Sallai'yi aldık. Yunus formülünü bulduk, Barış orada oynayabiliyor. Oraya bir çözüm bulduk."