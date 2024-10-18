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AK Parti'den İsrailli bakana: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir!

AK Parti'den İsrailli bakana: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'in Dışişleri Bakanı'nın skandal sözlerine tepki gösterdi:

"Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir.

Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir."

"ENİNDE SONUNDA İNSAN ONURU BARBARLIĞI YENECEK"

"Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır." diyen Çelik, "Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir." açıklamasını yaptı.

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