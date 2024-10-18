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Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaştığı için yumruklamıştı! O çiçekçi...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaştığı için yumruklamıştı! O çiçekçi...

 Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçi, yaşamını yitirdi.

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Kıvanç Ş'nin (34) önce yumruk atması, daha sonra da yerdeyken tekmelemesi sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve dün beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı (29), sabah saatlerinde Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yıldırıcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin, Altınova Düden Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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