Koçfinans'ta üst düzey atama

Koç Holding bünyesinde uzun yıllardır çeşitli sorumlulukları başarıyla üstlenen Doğu Özden, Koçfinans Finans Direktörü (CFO) olarak atandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçfinans, finansal yönetim kadrosunu Doğu Özden'in CFO olarak atanmasıyla güçlendirdi.

Koç Holding bünyesinde 23 yıllık denetim ve mali işler tecrübesine sahip Özden, Koçfinans'ın finansal stratejilerinin yönlendirilmesi ve şirketin gelecekteki hedeflerine ulaşması için görev yapacak.

İş hayatına 2001 yılında Koç Holding'de Denetim ve Mali yönetici adayı olarak başlayan Doğu Özden, Holding bünyesinde Denetim Asistanlığı, Mali İşler Uzmanlığı, Kıdemli Denetim Uzmanlığı ve Denetim Grup Yöneticisi görevlerini üstlendi. 2010 yılında Koç Holding'in de hissedar olduğu Tofaş'a Muhasebe Müdürü olarak atanan Özden, bu firmada Finansal Planlama ve Kontrol Departmanı Müdürlüğü ve Direktörlüğü görevini başarılı bir şekilde yürüttü. Özden, 20 yılı aşkın deneyimi sonrası, Koçfinans'ta son olarak Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenmişti.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan Özden, Koç Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA) derecesi aldı ve London School of Economics'te Strateji Sertifika Programı'nı tamamladı.