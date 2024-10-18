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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında CHP İBB Meclis üyesi şüpheli çıktı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında CHP İBB Meclis üyesi şüpheli çıktı

İstanbul'da yeni doğan bebeklerin ölümünden sorumlu tutulan "yenidoğan çetesi" soruşturmasında, CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi ve İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da şüpheliler arasında olduğu ortaya çıktı.

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Soruşturma kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle iş birliği yaparak bebek acil hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddia edilen çeteden 22 kişi tutuklandı, toplam 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

"Tıbbi değerlendirmeler başka doktorlar tarafından yapıldı"

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, polis fezlekesinde adı geçen Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz, ifadesinde hastanenin ve kendisinin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını belirtti.

Yılmaz, soruşturmada adı geçen bazı kişileri tanıdığını ancak aralarında husumet veya ticari bir ilişki olmadığını ifade etti. Hastaneye sevk edilen bebeklerin tıbbi değerlendirmelerinin ilgili doktorlar tarafından yapıldığını ve kendisinin bu süreçte bir dahli olmadığını söyledi.

"Kesinlikle kimse karışmamıştır demiyoruz ama"

İfadesinin üç ay önce alındığını ve fezlekeye dair bilgisinin olmadığını belirten Yılmaz, "35 yıllık cerrahım. Bu konuda adımın geçmesinden son derece üzgünüm. Tam olarak neyle suçlandığımızı bilmiyoruz. İddianameyi gördükten sonra yanıt vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hastane personelinin olaya karışıp karışmadığıyla ilgili olarak da Yılmaz, "Kesinlikle kimse karışmamıştır demiyoruz ama herkesin süreçlerini takip etmemiz zor. Soruşturma sırasında adı geçen hemşire arkadaşlarla yollarımızı ayırdık" dedi.

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