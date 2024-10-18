Yenidoğan skandalına bir tepki de Ekrem İmamoğlu’ndan geldi

‘Yenidoğan çetesi’ skandalı ile ilgili bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu yaşanan rezalete dikkat çekerek “Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu” dedi.

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Türkiye’nin bir numaralı gündemi hastanelerde yaşanan ‘yenidoğan çetesi’ skandalı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yaşanan rezalete dikkat çekti.

İmamoğlu yaptığı açıklamada “Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu. Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim varsa, en üst dereceden cezalandırılması temennimdir” ifadelerini kullandı.