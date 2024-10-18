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Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başlıyor

Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, okul, yurt kantini ve yemekhanelerde denetimlerin başlayacağını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, okul, yurt kantini ve yemekhanelerde denetimlerin başlayacağını açıkladı.

Buna göre denetimler iki hafta sürecek. 81 ilin tamamında 8 binden fazla görevli sahaya inecek. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere en ağır cezalar uygulanacak.

En iyi gıda denetçisinin vatandaşın kendisi olduğunu belirten Yumaklı, karşılaşılan uygunsuzluklarının bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yumaklı, taklit-tağşiş listesindeki uygunsuzlukların bütün sektörü töhmet altında bırakmasının doğru olmadığını ifade etti.

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