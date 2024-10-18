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Nazan Öncel konserini iptal etti

Nazan Öncel konserini iptal etti

Sanatçı Nazan Öncel, Bursa'da vereceği konserini iptal ettiğini duyurdu. Sevenlerinden biletlerinin iadelerini almasını rica eden Öncel, "Konserimizi organizatörün sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyorum" dedi.

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Nazan Öncel, Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konseri iptal etti. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Öncel, "Konserimizi organizatörün sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyorum" ifade etti.

Öncel'in paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar merhaba, bugün Bursa Açıkhava'da yapılması planlanan konserimizi organizatörün sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyorum. Ben ki meslek hayatım boyunca sağlık sorunları dışında hiçbir konserimi iptal etmiş sanatçı değilim. Bu yaz 16 Haziran'da bayram nedeniyle boşalmış olan İstanbul'a ve pazar gününe konser koydular üstelik çok hastaydım dört serum yiyerek gittim ve açık havayı full dolduran sizler için o konseri söylemesi ayıp bir kuruş bile almadan tam repertuvarla sonuna kadar tamamladım."

Dinleyicilerinin bilet iadelerini istemelerini söyleyen Nazan Öncel, sözlerini, "Sizden ricam bu akşamki Bursa biletlerinizi nereden aldıysanız paranızın lütfen iadesini isteyin. Affınıza sığınarak hepinizden özür diliyorum. Nice konserlerde buluşacağız hiç merak etmeyin. Sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum ta buradan oraya kadar" diye sürdürdü.

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