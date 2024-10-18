Malatya İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu! Bakan Kurum: Bize durmak yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle deprem bölgesinde yeni yaşam alanları kuruluyor.

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Kahramanmaraş depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Malatya’da şu ana kadar 10 bin 679 aile yeni evlerine kavuştu. İkizce’de yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, “Her bir depremzede kardeşimizin hayalini gerçekleştirene kadar bize durmak yok” ifadesini kullandı. Yeni evine taşınan Zeynal Yalçın ise “Sayın Cumhurbaşkanımız, bir yıl içinde evleri teslim edeceğini söyleyince, ‘nasıl yapılabilir?’ diye düşünmüştüm. Ama mucize gerçekleşti, çok memnun kaldık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 2025 yılı sonuna kadar 70 bin 619 konut ve 10 bin 339 iş yeri inşa edilecek. Kentte 10 bin 679 konut teslim edildi. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ndeki aileler de yapımı tamamlanan evlerine taşınmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İkizce’de inşa edilen konutların ve yeni yaşam alanlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Her bir depremzede kardeşimizin hayalini gerçekleştirene kadar bize durmak yok” mesajını verdi.

“Şu anda bu bir mucize gibi"

Hak sahibi Zeynal Yalçın ise depremin ardından devletin süreci çok hızlı yürüttüğünü söyledi. Yalçın, “Şu anda bu bir mucize gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız, bir yıl içinde evleri teslim edeceğini söyleyince, ‘nasıl yapılabilir?’ diye düşünmüştüm. Ama mucize gerçekleşti, çok memnun kaldık" dedi. Yalçın, evine ilk girdiği anı unutamadığını belirterek, "İlk kapıyı açtığımda videoya çektim, eşimle ve çocuklarımla paylaştım. Devlet benim yanımda, yalnız değilim" dedi.

“‘Malatya sahipsiz’ diyorlar, asla sahipsiz değil."

Nuran Yazgan da devletin konutları teslim etmek için gece gündüz çalıştığını belirterek, “‘Malatya sahipsiz’ diyorlar, asla sahipsiz değil. Biz 40 yıllık karanlık bir binada oturuyorduk, burası ferah ve aydınlık. Kapıyı açtığımda burası benim cennetim gibi geldi. Anlatamayacağım kadar çok sevindim" ifadelerini kullandı.

Nuran Yazgan’ın eşi Adil Yazgan, TOKİ konutlarında deprem korkusu olmadan yaşadıklarını dile getirdi: Evlerin bu kadar güzel olacağını ve sosyal yönleriyle bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Parkıyla, otoparkıyla her şey dört dörtlük. Bu gece yine deprem oldu, uyandım ama kalkmadım. ‘Bir şey olmaz’ diye düşündüm.

Nurten Karadağ ise yeni evinin kendisi için bir hayal olduğunu belirterek, " Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Bir yıl içinde evimize kavuştuk. Böyle bir evim olacağını hiç hayal etmiyordum. Hayallerimin ötesinde oldu. Murat oğlum verdiği sözü tuttu" dedi.

"Depreme dayanıklı konutlar üretiyoruz"

TOKİ İnşaat Uygulama Uzmanı Ramazan Coşkun, bölgedeki konut projelerinin sağlamlığına vurgu yaparak, "Toplu Konut İdaresi olarak her zaman sağlam konut yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Yatay mimariye uygun, radye temel sistemi ve tünel kalıp sistemi kullanarak depreme dayanıklı konutlar üretiyoruz" diye konuştu. Coşkun, iki etaptan oluşan İkizce’de toplam 11 bin 897 konutun ihalesinin yapıldığını söyledi. 4 bin 116 konutun da yakın zamanda teslim edileceğini açıkladı.