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Artık sadece KPSS yetmeyecek! MEB önerdi, TBMM’de kabul edildi

Artık sadece KPSS yetmeyecek! MEB önerdi, TBMM’de kabul edildi

Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili tepkiler sürerken MEB’in tartışma yarata bir önerisi daha TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. KPSS ve mülakat sonucunda ataması yapılan öğretmenler için artık bu durum yeterli olamayacak. Adayların Milli Eğitim Akademisi'ni de başarı ile bitirmeleri gerekecek. İşte detaylar…

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Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'te kabul edilen teklif, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğretmenin sorumlulukları artacak

Bu teklifin içerdiği Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, öğretmenlerin öğrencilerine yönelik sorumluluklarını da artırıyor.

Fakülteden mezun olmak ve akabinde alınan KPSS puanı, öğretmenlik için yeterli olmayacak ve burada Milli Eğitim Akademisi devreye girecek. Öğretmen olarak istihdam edilecek kişilerin, bu akademideki hazırlık programlarından başarıyla geçmesi gerekecek.

Öğretmenler nasıl seçilecek?

Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yükseköğretim programları, söz konusu nitelikler esas alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

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