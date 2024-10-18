Hizbullah sosyal medyadan duyurdu: İsrail askerlerini doğrudan vurduk!

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki asker topluluklarını füzelerle hedef alarak doğrudan vurduğunu duyurdu. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında 2 bin 412 kişi hayatını kaybederken, Hizbullah roket ve füze saldırılarıyla karşılık veriyor.

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Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamalarda, konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in kuzeyindeki Avivim, Shtula ve Kafr Giladi yerleşim yerlerindeki "büyük" asker topluluklarının özel füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamalarda, hedef alınan askerlerin doğrudan vurularak isabet aldıkları kaydedildi.

⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 412 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.