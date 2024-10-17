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2025 yılı bütçe teklifi TBMM'ye sunuldu: Müzakereler başlıyor

2025 yılı bütçe teklifi TBMM'ye sunuldu: Müzakereler başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonunda bir ay sürecek müzakerelerine, 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlanacak. Müzakereler tamamlandıktan sonra süreç, TBMM Genel Kuruluna taşınacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecek.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 22 Ekim'de yapacağı sunumla başlanacak.

Sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından süreç, TBMM Genel Kurulunda devam edecek.

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