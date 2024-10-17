BIST 9.002
DOLAR 34,13
EURO 37,07
ALTIN 2.956,82
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı Litvanya'ya alındı

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı Litvanya'ya alındı

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı, güvenlik tedbirleri sebebiyle Litvanya'da oynanacak.

Abone ol

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, Litvanya'da oynanacak.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama; 

"Takımımız Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında 29 Ekim Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanması gereken Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta müsabakası, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede oynanacaktır.

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;

Müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşıyabilen Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena’nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.

Yerel saat ile 20.30’da oynanacak müsabaka taraftarlara açık olacaktır.

Müsabakanın bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirme resmi internet sitemizden yapılacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas'tan Yahya Sinvar açıklaması: Öldürülme iddiaları yalanlandı
Hamas'tan Yahya Sinvar açıklaması: Öldürülme iddiaları yalanlandı
Yandex'ten Türkiye'ye dev yatırım! 400 milyon dolar...
Yandex'ten Türkiye'ye dev yatırım! 400 milyon dolar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Laszlo Köver'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Laszlo Köver'i kabul etti
Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaşan çiçekçiyi darp etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaşan çiçekçiyi darp etti! Beyin ölümü gerçekleşti
MEB valiliklere okulların başlama bitiş saatlerine ilişkin genelge gönderdi
MEB valiliklere okulların başlama bitiş saatlerine ilişkin genelge gönderdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda konuştu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda konuştu
Resepsiyon görevlisine bıçakla saldırdı!
Resepsiyon görevlisine bıçakla saldırdı!
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları uçakla İstanbul'a geldi
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları uçakla İstanbul'a geldi
Gazze'ye 3 ay sonra ilk kez havadan insani yardım indirildi
Gazze'ye 3 ay sonra ilk kez havadan insani yardım indirildi
Kemal Kılıçdaroğlu’na zorla getirilme kararı kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu’na zorla getirilme kararı kaldırıldı
"Yunan FBI teşkilatı" olarak tanımlanan yeni birimde görev yapacak polislerin isimleri sızdırıldı
"Yunan FBI teşkilatı" olarak tanımlanan yeni birimde görev yapacak polislerin isimleri sızdırıldı
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi