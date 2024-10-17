Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı Litvanya'ya alındı

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı, güvenlik tedbirleri sebebiyle Litvanya'da oynanacak.

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Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı, Litvanya'da oynanacak.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Takımımız Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında 29 Ekim Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanması gereken Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta müsabakası, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede oynanacaktır.

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;

Müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşıyabilen Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena’nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.

Yerel saat ile 20.30’da oynanacak müsabaka taraftarlara açık olacaktır.

Müsabakanın bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirme resmi internet sitemizden yapılacaktır."