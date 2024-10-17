Hamas'tan Yahya Sinvar açıklaması: Öldürülme iddiaları yalanlandı

İsrail işgal ordusu, akşam saatlerindeki saldırı sonrasında tespit edilen cenazenin Hamas lideri Yahya Sinvar'a ait olup olmadığını araştırıyor. Hamas ise haberlere temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti.

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İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen İsmail Haniye'nin ardından Hamas'ın siyasi liderliğine atanan Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi.

İsrail ordusu, Sinvar'ın ölümüyle ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Yahya Sinvar'ın, İsrail saldırısı sonucunda öldüğü ifade edilirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Yahya Sinvar ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar hakkında Hamas'tan önemli bir son dakika açıklaması geldi.

"SİNVAR HAYATTA"

Hamas yaptığı açıklama ile İsrail'in algı operasyonu yaptığını, Sinvar'ın hayatta olduğunu duyurdu.

"Medyada ve Sosyal Medyada Hareketimizin Liderleri ile İlgili Paylaşılan Haberler Hakkında Önemli Açıklama" başlılğıyla yapılan açıklamada, işgalci İsrail'e karşı yürütülen kurtuluş savaşının birçok cephede devam ettiği belirtildi.

"ALGI OPERASYONU, İTİBAR ETMEYİN"

Hamas'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Siyonist İsrail, soykırım savaşını sadece askeri cephede değil medya savaşlarıyla da devam ettiriyor. Siyonist İsrail'in Hareketimizin Lideri Yahya Sinvar'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir.

HENİYYE'NİN YERİNE GELMİŞTİ

Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yerine gelmişti.

İsrail ayrıca İran destekli Hizbullah hareketinin lideri Hasan Nasrallah'ı ve örgütün askeri kanadının üst düzey liderlerinin çoğunu geçen ay Beyrut'ta öldürdü.

GALLANT'IN İMALI PAYLAŞIMI

Üst düzey İsrailli bir yetkili İsrail medyasına Yahya Sinvar'ın ölmüş olma olasığıyla ilgili "büyük olasılıkla" ifadesini kullandı.

Hemen ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, X'ten yaptığı açıklamada Hizbullah'ın öldürülen lideri Hasan Nasrallah'ın ve Hamas askeri şefi Muhammad Deif'in fotoğrafını paylaşarak "Her bir teröriste ulaşıp, etkisiz hale getireceğiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.