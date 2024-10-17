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HABER /  POLİTİKA

DEM Partili Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEM Partili Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş'a ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

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Hatimoğulları ve Bakırhan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdikleri ziyaret, yaklaşık 4 saat sürdü.

Ziyarette, Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

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