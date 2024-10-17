BIST 8.962
DOLAR 34,15
EURO 37,14
ALTIN 2.943,18
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

X sosyal medya platformunda "engelleme" özelliği değişiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
X sosyal medya platformunda "engelleme" özelliği değişiyor

 X sosyal medya platformunda "kullanıcıları engelleme" özelliğine gelecek değişiklikle, bir kullanıcı tarafından engellenen kişiler, o kullanıcının paylaşımlarını görecek ancak etkileşimde bulunamayacak.

Abone ol

X'in resmi hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıları engelleme özelliğinde değişikliğe gidileceği duyuruldu.

Değişikliğe göre, profili gizli olmayan bir kullanıcı tarafından engellenen kişiler, o kullanıcının paylaşımlarını görecek ancak paylaşımları beğenme ya da yorum yapma gibi etkileşimlerde bulunamayacak.

"Engelleme özelliği, kullanıcılar tarafından engelledikleri kişiler hakkında zararlı veya özel bilgileri paylaşmak için kullanılabilmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, bu yeniliğin platformdaki "şeffaflığı" artıracağı belirtildi.

Paylaşımları kimin görebileceği konusunda endişeli kullanıcılara hesaplarını "gizlemeleri" tavsiye edildi.

Platformu 2022'de satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, o tarihten bu yana "engelleme özelliğine" yönelik eleştirilerde bulunduğu biliniyor.

 Değişiklik App Store ve Google Play şartlarını ihlal ediyor olabilir

Medyadaki haberlerde ise X'in değişikliğe gitmesinin App Store ve Google Play şartlarında ihlale yol açabileceği vurgulandı.

Bu platformların hüküm ve koşulları arasında, sosyal medya uygulamalarının kullanıcılara "taciz veya zorbalığı" filtreleyebilme imkanı sunması gerekliliği yer alıyor. Ancak bu platformlardan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Adı X'e dönüşen Twitter'da 2013'te de benzer uygulama denenmiş ve engellenen kullanıcılara, diğerlerinin paylaşımlarını görme ve etkileşime geçme fırsatı verilmişti. Bu uygulama eleştirilerden dolayı saatler içinde kaldırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilme kararının perde arkası ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilme kararının perde arkası ortaya çıktı
Halk TV'den Bahçeli'ye aşağılık iftira! Özgür Özel'in ben daha iyi el tutarım yarışına bakın!
Halk TV'den Bahçeli'ye aşağılık iftira! Özgür Özel'in ben daha iyi el tutarım yarışına bakın!
İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
Alman savaş gemisi Lübnan açıklarında bir insansız hava aracı düşürdü
Alman savaş gemisi Lübnan açıklarında bir insansız hava aracı düşürdü
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Şebnem Korur Fincancı'nın cezası belli oldu! TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti
Şebnem Korur Fincancı'nın cezası belli oldu! TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti
Gazze'de can kaybı 42 bin 438'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 42 bin 438'e yükseldi
Köfteci Yusuf’a vatandaşlar sahip çıkıyor
Köfteci Yusuf’a vatandaşlar sahip çıkıyor
TSK'ya doktor, diş doktoru, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni alınacak
TSK'ya doktor, diş doktoru, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni alınacak
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu
Sur canisi Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Katliam böyle geliyorum demiş
Sur canisi Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Katliam böyle geliyorum demiş