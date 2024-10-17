Sur canisi Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Katliam böyle geliyorum demiş

İstanbul Fatih'te Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katleden 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in 2022 yılına ait hastane raporları ortaya çıktı. Raporda, Çelik'in ailesinin o ihmali ise cinayeti gözler önüne serdi. İşte detaylar...

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Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni bir gelişme yaşandı. 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in hastaneye raporu ortaya çıktı. Peki, katil Semih Çelik'in hastane raporlarında ne yazıyor?

Hastane raporu çıktı

Raporda, cani Çelik’in bir yakını tarafından gözetim altında tutulması gerektiği ifadeleri dikkat çekti.

İki genç kızı hayattan koparan Edirnekapı sur canisi Semih Çelik’in, 2022 yılındaki hastane raporu ortaya çıktı. Raporda Çelik’in ailesinin ihmali göze çarptı.

Çelik, 2022 yılında yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini bıçaklaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin hastane raporunda, Çelik’in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" kaydedildi.

Çelik’e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların yazıldığı ancak ilaçların düzensiz kullanıldığı bildirilerek, hastane servisinde dahi refakatçisi olmadan kalmasının riskli olduğu belirtildi.