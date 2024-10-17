Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor! Özgür Özel yalan konuşmayı Kılıçdaroğlu'ndan mı öğrendi?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kredi kartlarından yıllık 750 liralık katkı payının alınmasını içeren teklifin geri çekilmesiyle ilgili konuştu.Abone ol
İktidarın suçüstü yakalandığını savunan Özel, "Vatandaştan 'İsrail saldıracak, tehlike büyük, her an füze gelebilir, havaya bak' deyip cebinden yankesicilikle para çarpmaya çalıştılar." dedi.
Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.