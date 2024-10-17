Rojin'in ölümünde yeni detaylar! İnternette yaptığı son arama ortaya çıktı

Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, dün Diyarbakır'da toprağa verildi. Genç kızın ölümü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Abone ol

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in 18 gün sonra cansız bedeni bulundu.

CNNTürk'ten Zübeyr Bozkurt'un haberine göre genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Rojin'in Google üzerinden yaptığı aramalara dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Buna göre Rojin; 'Otopsi nasıl yapılır?', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olur?', 'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' konu başlıklarında aramalar yaptı.

Rojin'in son olarak ise haritalarda, cansız bedeninin bulunduğu Molla Kasım Mevkii'ni aradığı tespit edildi.

Rojin'in ölümünden evvel üniversitenin kütüphanesinden aldığı kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın 'Kayıp Aranıyor' kitabı...

Bu yeni bilgiler, olayın ardındaki sır perdesini aralamaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.