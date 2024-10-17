Fox News'a çıkan Kamala Harris'i fena köşeye sıkıştırdı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in, medyada en çok eleştirildiği Fox News kanalına verdiği ilk röportajı, hararetli geçti.

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BBC'deki habere göre, Harris, Fox News'e verdiği ve yaklaşık 30 dakika süren ilk röportajında, Bret Baier ile yasa dışı göç, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ve mevcut Başkan Joe Biden'ın akli dengesi gibi konularda defalarca tartıştı.

Kendisini medyada en çok eleştirenlerin yer aldığı bir kanala çıkan Harris ve sunucu Baier, hararetli geçen röportaj sırasında sık sık birbirlerinin sözünü kesti.

Harris'in röportajı göçmenlik konusuyla başladı ve Baier ona, ABD sınırını yasa dışı yollardan geçen ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan bir göçmen tarafından öldürülen 12 yaşındaki Jocelyn Nungaray'ın annesini gösteren duygusal bir klip izletti.

Yasa dışı göçmenler tarafından öldürülen Amerikalıların ailelerinden özür dilemesi gerekip gerekmediği sorusuna Harris, "Onun kaybı için çok üzgünüm. Bunlar trajik vakalar." yanıtını verdi.

Baier ayrıca Harris'e 2019'da sınır geçişlerinin suç olmaktan çıkarılması gerektiği yönündeki duruşunu da sordu.

Harris sınır geçişlerinin suç olmaktan çıkarılmasına inanmadığını belirterek, "Bunu başkan yardımcısı olarak yapmadım, başkan olarak da yapmam." dedi.

Trump'ı bu yılın başında Kongre'deki Cumhuriyetçileri bir sınır anlaşmasını oylamaya ikna etmekle suçlayan Harris, "(Donald Trump) Bir sorunu çözmek yerine bir sorun üzerinden aday olmayı tercih etti." ifadesini kullandı.

Harris, Baier'in, Başkan Biden'ın zihinsel durumuna ilişkin sorularını da geçiştirdi.

Biden'ın akli melekelerinin "azalmış göründüğünü" ilk ne zaman fark ettiği sorulan Harris, Biden'ın Amerikan halkı adına çok önemli kararlar verirken muhakeme ve deneyime sahip olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak daha fazla soru sorulduğunda ise Harris, "Joe Biden oy pusulasında yok, Donald Trump ise var." yanıtını verdi.