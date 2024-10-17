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Bahçeli'nin Öcalan'a 25 yıl önceki vaadi için fırsat vermesi gündem oldu

Bahçeli'nin Öcalan'a 25 yıl önceki vaadi için fırsat vermesi gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisini grup toplantısında “Türkiye'ye getirilirken "her türlü hizmete hazırım” diyen terörist başı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin." çağrısını Ahmet Hakan, "zekice bir çıkış" olarak niteledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililer ile tokalaşmasının ardından başlayan yeni süreç konuşulmaya devam ediyor.

DEM Parti'ye el uzatan Bahçeli'nin son grup toplantısında söyledikleri dikkat çekti. Bahçeli, 1999 yılında Kenya'da yakalanan Öcalan'ın Türkiye'ye getirilirken söylediği "her türlü hizmete hazırım” sözünü gündeme getirdi.

Öcalan "Her türlü hizmete hazırım" demişti

Bahçeli "Türkiye’ye getirilirken, “her türlü hizmete hazırım” diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin." dedi.

Bahçeli'nin gündeme oturan sözlerini Ahmet Hakan, "Hani fırsat verilirse memlekete hizmet edecektin" başlıklı yazısında değerlendirdi. 

"Vaat ettiğini yapması için bir fırsat verme anlamına gelir"

"Bahçeli’nin bu zekice çıkışından rahatsız olacak tek bir kesim var: Kandil ve Kandil’den nemalananlar." ifadelerini kullanan Hakan, bu çıkışın terörle mücadelede gevşeme anlamına gelmeyeceğini savunarak "Öcalan’a çeyrek asır önce vaat ettiğini yapması için bir fırsat verme anlamına gelir." diye yazdı.

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