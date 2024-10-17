Joe Biden'ın Almanya'daki gündemi belli oldu!

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü Almanya'da yoğun bir ziyaret gerçekleştirecek. Şansölye Olaf Scholz ve diğer NATO liderleriyle yapacağı görüşmelerde Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin gündemin üst sıralarında yer alması bekleniyor.

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Geçen hafta Almanya'ya birkaç gün sürecek bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen ancak Milton kasırgası nedeniyle seyahati iptal olan Joe Biden, Cuma günü Almanya'yı ziyaret edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Biden'ın daha önce ertelenen Almanya ve Angola ziyaretlerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

ABD'li sözcü, Biden'ın Almanya ziyaretini cuma günü yapacağını, bu ziyaretindeki görüşmelerinde odak noktasının Ukrayna olacağını belirtti.

Biden'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya geleceğini söyleyen Jean-Pierre, bu görüşmelerde hem ABD-Almanya ilişkilerinin hem de Ukrayna'ya destek konusunun kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.

Görev süresinde sona yaklaşan ABD lideri, yine de veda ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf etti ve sadeleştirilmiş program, Perşembe akşamından itibaren bir günlük kısa bir ziyarete sıkıştırıldı.

ANGOLA'YA DA GİDECEK



Jean-Pierre, aralık ayının ilk haftasında Biden'ın Angola'ya gideceğini ve başkan olarak Afrika'ya yapacağı bu ilk ziyarette ABD ile Afrika arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapılacağını belirtti.

ABD Başkanı Biden, Helene ve Milton kasırgalarının etkilediği eyaletlerde yürütülen çalışmaları takip etmek ve bu bölgeleri ziyaret etmek amacıyla Almanya ve Angola gezilerini ertelemişti.