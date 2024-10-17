"Vergi yüzsüzleri' isim isim ilk kez ifşa edildi! Merakla bekleniyordu

Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan, kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflerin yer aldığı liste illerin vergi dairelerinde ilan edildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borcu bulunan 57 firma ve şahsın isimlerini ilk kez ilan etti.

5 milyon lira ve üzeri borcu olanlar açıklandı

Hazırlanan listelerde, geçen yıl sonu itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen tarhiyatlar dikkate alındı. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı. Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez yayımlandı. Yapılacak açıklamalar, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerine asılacak. GİB de 1-15 Kasım'da söz konusu listeleri internet sitesinde paylaşacak.

5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ

Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN

Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU

Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN

Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL

Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM

Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK

Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT

Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ

Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET

Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN

Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL