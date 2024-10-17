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Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısında değişikliğe gidildi

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısında değişikliğe gidildi

Devlet Muhasebesi Standartları Kuruluna İçişleri Bakanlığı yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üye bildirmesi kararlaştırıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında 9 üyeden oluşan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısında değişikliğe gidildi.

Buna göre, yeni dönemde Kurula İçişleri Bakanlığı üye göndermeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise bir üyeyle Kurulda temsil edilecek.

Böylece Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığının 4, Sayıştay Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumunun birer üyesinden oluşacak.

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