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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler ne bekliyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler ne bekliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Piyasaların gözü açıklanacak veride...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın onuncu faiz kararı için toplanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen faiz kararı toplantısında da politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. 

Ekonomistler tek tahminde birleşti

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

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