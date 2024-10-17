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Hizbullah duyurdu: Füzeler peş peşe fırlatıldı, çok sayıda İsrail askeri öldü

Hizbullah duyurdu: Füzeler peş peşe fırlatıldı, çok sayıda İsrail askeri öldü

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında meydana gelen çatışmalarda İsrail askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Hizbullah mensuplarının, Nebatiye vilayetinin El-Kavzah beldesinde İsrail askerleriyle çatıştığı ve füzelerle hedef alındığı belirtildi.

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Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında meydana gelen çatışmalarda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah mensuplarının, Nebatiye vilayetinin El-Kavzah beldesinde sınırın sıfır noktasında İsrail askerleriyle çatıştığı belirtildi.

Meydana gelen çatışmalarda, füzelerle hedef alınan İsrail askerlerinin öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 367 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi öldü, 11 bin 88 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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