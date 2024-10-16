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Samsun'da bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu

Samsun'da bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu ardından yangın çıktı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Emirefendi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında Dudu Ünver'e ait dairede, mutfakta bulunan tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Dudu Ünver, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Apartman sakinleri tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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