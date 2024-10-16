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DMM: TSK'nın Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır

DMM: TSK'nın Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır, sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı yoktur" açıklamasını yaptı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisi, mayınlı araziye düşmüş ve yangın çıkmasına neden olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır.

Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır.

Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

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