DMM: TSK'nın Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır, sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı yoktur" açıklamasını yaptı.Abone ol
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisi, mayınlı araziye düşmüş ve yangın çıkmasına neden olmuştur.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır.
Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır.
Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."