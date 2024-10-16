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Flash TV'de rezalet! İstedikleri gibi konuşmayınca yayından attılar!

Ak Parti İzmir Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir kadın cinayetleri hakkında yaptığı konuşmayla gündeme oturdu.

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“Hanımlarımızı tenzih ediyorum ama…” diyen Ak Parti’li Aydemir devamında, “Öldürenler kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Kamera olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa gözümüzü karakolda açarız” ifadelerini kullandı.

Psikolog Ege Ebrar Önür Flash TV’de katıldığı programda Ak Parti İzmir Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir kadın cinayetleri hakkında yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda bulunurken kanal kendisini bakın neden yayından attı.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendiriyor.

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