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Beşiktaş'ta okulda silahla ateş eden öğretmen yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ta okulda silahla ateş eden öğretmen yakalandı

Beşiktaş'ta, görev yaptığı lisede silahla ateş eden öğretmen gözaltına alındı.

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Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti.

Silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkan Serdar A, doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti.

Sesi duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, öğretmeni gözaltına aldı. Serdar A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu.

Serdar A'nın okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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