Kastamonu'da okul servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Kastamonu'da okul servisi ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Abone ol
Ankara'dan Kastamonu yönüne gelen Tuncay K. idaresindeki 81 ADU 127 plakalı tır ile Murat A'nın kullandığı 37 AAN 890 plakalı okul servisi minibüsü, Kazıdağı mevkisindeki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi kavşağında çarpıştı.
Kazada devrilen minibüsteki 12 ilkokul öğrencisi ile sürücü yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.