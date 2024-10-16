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Özgür Özel'den hükümete 750 liralık katkı payı tepkisi: Yankesicilikle para çarpmaya çalıştılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özgür Özel'den hükümete 750 liralık katkı payı tepkisi: Yankesicilikle para çarpmaya çalıştılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kredi kartlarından yıllık 750 liralık katkı payının alınmasını içeren teklifin geri çekilmesiyle ilgili konuştu. İktidarın suçüstü yakalandığını savunan Özel, "Vatandaştan 'İsrail saldıracak, tehlike büyük, her an füze gelebilir, havaya bak' deyip cebinden yankesicilikle para çarpmaya çalıştılar." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım" konferansında konuştu.

Özel, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"Para çarpmaya çalıştılar"

Özgür Özel, savunma sanayisi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifin TBMM komisyonundaki görüşmelerinin ertelenmesine ilişkin soruya karşılık, "vatandaşı İsrail ile korkutarak cebindeki parayı almaya çalışan iktidarın suçüstü yakalandığını" söyledi. Özel, "Vatandaştan 'İsrail saldıracak, tehlike büyük, her an füze gelebilir, havaya bak' deyip cebinden yankesicilikle para çarpmaya çalıştılar." dedi.

"Çok lazımsa bankalardan alın"

İsrail tehlikesine ilişkin hiçbir somut veri bulunmadığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Milleti ürkütüp, açlık, yoksulluk, sefalet, işsizlik içindeki milletin bunlardan yakınması yerine daha büyük korkulara gark olmasını istemişler. İsrail saldıracak, açlığını unut, işsizliğini unut. Bununla da yetinmemişler. Hadi biraz para ver. İsrail'e karşı savunma sanayini güçlendirelim. Savunma sanayine 180 milyar para aktarıldı geçen sene. Helali hoş olsun. Biz savunma sanayinin güçlenmesine de oradaki yatırımlara da karşı değiliz. Ama Türkiye'nin en karlı bankaları dururken parayı o bankanın kredi kartından nakit avans çekmeye muhtaç, o kredi kartıyla geçinmeye muhtaç insanların cebine el atmayın. Çok lazımsa bankalardan alın. Çok lazımsa zenginlerden alın. Neden gariban vatandaşın peşine koşuyorsunuz?"

"Bu kadar da olmadık şeylere tenezzül edilmez"

"İktidarın korku yaratıp dikkat dağıtmaya, vatandaşın tepkisini azaltmaya çalıştığını" ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geri çekildi, bütçe sonrasına kaldı. Zaten bütçede savunma sanayi bütçesi de görüşülecek. Orada teklifimiz şu, açığınız, eksiğiniz ne kadar? Dediklerine göre 70 milyar. 70 milyarı koyun bütçeye, alın parayı. Savunma Sanayi Fonu'nun 180 milyar değil 250 milyara ihtiyacı varsa elinizi tutan mı var? Ben bu iktidarın bütçesine oy vermem, hatırları için o kaleme ben de oy vereyim. Yeter ki milletin sırtından düşsünler. Yeter artık. Bu kadar da insanların duygularıyla oynayıp, bu kadar da olmadık şeylere tenezzül edilmez. Hakikaten bu tenezzül meselesi. Bir daha da gelmez o. Ne istiyorlarsa koysunlar bütçeye, alsınlar parayı. Biz ne savunma sanayine karşı çıkarız ne desteklenmesine ama gariban vatandaşın yakasından düşsünler."

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