Fahrettin Altun: Türkiye'nin tezlerini ve haklı duruşunu kararlılıkla dile getiriyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Vatandaş Diplomat Projesi: Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" paneline ilişkin açıklama yaptı. Altun spordan kültür-sanata, gastrodiplomasiden dijital diplomasiye kadar tüm kamu diplomasisi alanlarında, Türkiye’nin tezlerini ve haklı duruşunu kararlılıkla dile getirdiklerini ifade etti. Altun panelin hayırlara vesile olmasını diledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Vatandaş Diplomat Projesi: Türkiye’nin Sporda Küresel Temsili" paneline katılan Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından panele ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, "İnsan, fikir ve mal hareketliliğinin hız kazandığı bu dönemde, toplumdan topluma etkileşimler ön plana çıkıyor. Üstelik bu süreç de dönüşüme uğrayarak artık “bireyden bireye” kamu diplomasisi anlayışını hâkim kılıyor. Bizler de büyük, güçlü ve iddialı bir ülke olarak, uluslararası ilişkilerin değişen dinamiklerine uyum sağlıyor, faaliyetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Spordan kültür-sanata, gastrodiplomasiden dijital diplomasiye kadar tüm kamu diplomasisi alanlarında, Türkiye’nin tezlerini ve haklı duruşunu kararlılıkla dile getiriyoruz. Kamu diplomasisi çalışmalarında bütüncül bir stratejiyle hareket etmenin gerekliliğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, Vatandaş Diplomat Projesi’nin, ülkemizin tanıtımını üst seviyeye taşımak, ülkemiz hakkında doğru bilinen yanlışları bertaraf etmek, ülkemizin marka değerini güçlendirmek amaçlarıyla hayata geçirildiğini ifade etti. Altun panelin hayırlara vesile olmasını diledi.

Altun'un paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak düzenlediğimiz “Vatandaş Diplomat Projesi: Türkiye’nin Sporda Küresel Temsili” panelinde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duydum.

Dünyamız, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla, bölgesel ve küresel çatışmaların ve krizlerin gölgesinde girdi.

Ne yazık ki 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de bu çatışmaların azalmak yerine arttığına tanıklık ediyoruz. Bugün siyasi, sosyal ve ekonomik sınamalarla karşı karşıyayız ve bu ortamda uluslararası ilişkilerin doğası da değişim ve dönüşüm geçiriyor.

Uluslararası ilişkiler, bir yandan klasik diplomasi anlayışıyla sürdürülürken, diğer yandan devletler ve toplumlar arasında yeni etkileşim kanalları kuruluyor.

İnsan, fikir ve mal hareketliliğinin hız kazandığı bu dönemde, toplumdan topluma etkileşimler ön plana çıkıyor. Üstelik bu süreç de dönüşüme uğrayarak artık “bireyden bireye” kamu diplomasisi anlayışını hâkim kılıyor.

Bizler de büyük, güçlü ve iddialı bir ülke olarak, uluslararası ilişkilerin değişen dinamiklerine uyum sağlıyor, faaliyetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz.

Spordan kültür-sanata, gastrodiplomasiden dijital diplomasiye kadar tüm kamu diplomasisi alanlarında, Türkiye’nin tezlerini ve haklı duruşunu kararlılıkla dile getiriyoruz. Kamu diplomasisi çalışmalarında bütüncül bir stratejiyle hareket etmenin gerekliliğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda:

• Ülkemizin tanıtımını üst seviyeye taşımak,

• Ülkemiz hakkında doğru bilinen yanlışları bertaraf etmek,

• Ülkemizin marka değerini güçlendirmek,

amaçlarıyla haziran ayında Vatandaş Diplomat Projesi’ni hayata geçirdik.

Vatandaş Diplomat Projesi, “bireyden bireye kamu diplomasisi” anlayışının somut bir örneğidir. Bu projeyle her vatandaşımız, birer kültür elçisi olarak diplomasiye katkı sunma potansiyeline sahiptir.

Spor organizasyonları yoluyla Türkiye’nin uluslararası arenadaki temsilini çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye, ekonomisi, kültürü ve temsil ettiği değerlerle uluslararası alanda güçlü bir ülkedir.

"Vatandaşlarımız, birer vatandaş diplomat ve gönül elçisidir"

Ülkemizin bu alandaki en büyük gücü ise aziz milletimizdir. Vatandaşlarımız, birer vatandaş diplomat ve gönül elçisidir. Özellikle spor faaliyetleri kapsamında gençlerimize ayrıca değinmek istiyorum.

Gençlerimizin katıldıkları spor organizasyonları vasıtasıyla fikirlerini, değerlerini ve inançlarını yabancı ülke vatandaşlarıyla paylaşmaları ve bulundukları ülkelerde sosyal ve kültürel alanlarda aktif olmaları büyük önem taşımaktadır.

Başarılı sporcularımız ise gençlerimiz için birer rol model ve ilham kaynağıdır. Bu çerçevede bizlere düşen görev, gençlerin olumlu rol modeller edinmelerine ve sürekli gelişmelerine destek olmaktır.

Vatandaş Diplomat Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin Sporda Küresel Temsili” panelinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Programımıza teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere, millî sporcularımıza ve panelimize katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.