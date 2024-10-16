BIST 8.819
DOLAR 34,20
EURO 37,30
ALTIN 2.944,68
HABER /  GÜNCEL

MEB duyurdu 28 Ekim'de okullar tatil mi oldu?

MEB duyurdu 28 Ekim'de okullar tatil mi oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 28-29 Ekim tarihleri arasında MEB'e bağlı 81 ildeki okullarda 1.5 gün tatil ilan edildi. 28 Ekim Pazartesi yarım gün, 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün tatil edildi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu.

81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.

28 Ekim tatil mi?

Yayımlanan özel gün ve haftalar kararına göre 28 Ekim Pazartesi günü resmi tatil olduğu için yarım gün tatil ilan edildi. 29 Ekim Salı günü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

29 Ekim 1923'te Türkiye'de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan millî bayramın ismi olarak ifade edilir.

1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal bayram olarak kutlanmaya başlanan günde resmi olarak kurumlarda tatil yapılır.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 1'i çocuk 2 kişi pompalı tüfekle vuruldu
Antalya'da 1'i çocuk 2 kişi pompalı tüfekle vuruldu
İsrail'in Gazze'nin kuzeyi planı! su yakıt ilaç girişine izin yok evler bomba yüklü robotlarla yıkılıyor
İsrail'in Gazze'nin kuzeyi planı! su yakıt ilaç girişine izin yok evler bomba yüklü robotlarla yıkılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Gazze'de can kaybı 42 bin 409'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 42 bin 409'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile görüştü
Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek
Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek
Tunceli'de 20 terör olayına karışan terörist yakalandı
Tunceli'de 20 terör olayına karışan terörist yakalandı
Ömer Bolat'tan İsrail'le ticaret iddialarıyla ilgili açıklama: Filistin hükümetinin ısrarlı isteği üzerine...
Ömer Bolat'tan İsrail'le ticaret iddialarıyla ilgili açıklama: Filistin hükümetinin ısrarlı isteği üzerine...
MEB birinci yazılı sınav soru kitapçıklarını erişime açtı
MEB birinci yazılı sınav soru kitapçıklarını erişime açtı
DEM Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan polise teslim edildi
DEM Parti binasına taşlı saldırı! Saldırgan polise teslim edildi
Depremde 4 kişi yaralandı! Malatya Valisi açıkladı: Balkondan atlayan arkadaşımız...
Depremde 4 kişi yaralandı! Malatya Valisi açıkladı: Balkondan atlayan arkadaşımız...
Hadise kesin ve somut! Televizyon kanalında taciz edilen kadın muhabir intihara teşebbüs etti
Hadise kesin ve somut! Televizyon kanalında taciz edilen kadın muhabir intihara teşebbüs etti