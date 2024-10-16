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Hadise kesin ve somut! Televizyon kanalında taciz edilen kadın muhabir intihara teşebbüs etti

Hadise kesin ve somut! Televizyon kanalında taciz edilen kadın muhabir intihara teşebbüs etti

Yazar Talat Atilla, bir televizyon kanalının Ankara temsilcisinin, kadın muhabirleri sözle ve elle taciz ettiğini muhabirlerden birinin intihar girişiminde bulunduğunu yazdı.

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Bir televizyon kanalında kadın muhabirlere taciz skandalı yaşandı.

Türktime Genel Yayın Yönetmeni Talat Atilla, "hadise kesin ve somut" diyerek adını vermediği bir televizyon kanalında yaşandığını iddia ettiği taciz olayını bugünkü yazısında paylaştı.

"Sarkıntılık var. Taciz, kısmen istismar var. Zorba var. Mobbing var." ifadelerine yer veren yazar, şok gelişmenin ayrıntılarını aktardı:

"Yanında çalışan evli-bekar kadın muhabirlere yaptığı sözlü tacizler giderek elle yapılan tacizlere dönmüş.

Bu tacizler o kadar ilerlemiş ki, kadın muhabirlerden birisi intihara teşebbüs etmiş.

Kadın muhabirlere söylediği kelime, eylem ve teklifleri buraya yazmaya haya ediyorum.

Kimseye akıl hocalığı yapmak istemem  ama başta intihara teşebbüs eden kadın gazeteci olmak üzere haklarını hukuk önünde aramalarını öneririm çünkü...

Hem ispatta sıkıntı yok!

Hem de intihara teşebbüs edecek kadar incinen kadın gazeteci, sadece kendisi için değil, bundan sonraki meslektaşlarının da hukukunu korumak için hakkını arayacak medeni cesareti göstermeli diye düşünüyorum.

Elbette o temsilci de istifa ederek, hangi kuytu köşede saklanacaksa orada saklanmalı.

Ta ki yargı kulağından tutup, layık olduğu yere gönderene kadar!

Bu olay bir şekilde patlayacak!

Anlamadığım şu;

TV Patronu, hiç mi bakmaz Ankara'da neler oluyor diye!"

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