Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1 arttı

Merkez Bankası tarafından Eylül 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Konut fiyat endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında arttı. İstanbul'daki konut fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Eylül 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE)verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artarak 148,0 seviyesindegerçekleşmiştir.

KFE, eylül yıllık bazda yüzde 27,4 artarken, reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,2, 2,2 ve 0,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 35,3, Ankara'da yüzde 53,9, İzmir'de yüzde 44,2 oranlarında yükseldi.