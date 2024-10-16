Prof. Okan Tüysüz, 5.9'luk Malatya depremini değerlendirdi: Daha büyük bir deprem olur mu?

Bugün saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen ve büyük korkuya neden olan depremle ilgili uzmanlar çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem pek çok ilde sarsıntıya ve paniğe yol açtı. Deprem sonrası gözler uzmanlara çevrildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan peş peşe çarpıcı açıklamalar geldi.

NTV canlı yayınında konuşan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz şu ifadeleri kullandı:

"Depremin olduğu yere bakacak olursak aşağı yukarı doğu anadolu fayı ve o fay zonu üzerinde olan bir yer. Özellikle 6 Şubat depremi ve 2020'de yaşadığımız Elazığ depreminden sonra oldukça stresin fazla olduğu, yüklendiği bir bölge. Bu bölgedeki faylardan birinin harekete geçtiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bilgiler henüz çok taze. Biraz inceleme gerekiyor. 5.9 ile 6.1 arası büyüklük veriliyor. Sığ bir deprem. 10-12 km civarı verilen kaynaklar var. Dolayısıyla hasar olabilecek bir deprem 6 büyüklüğü ülkemiz açısından.

O bölgeleri işaret etti

Biliyorsunuz 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra doğu anadolunun, özellikle doğu anadolunun ve orta anadoluya kadar olan bir kesimin sıkıştığını ve bu bölgede önemli stres değişiklikleri olduğunu hep söyleyegeliyoruz. Dolayısıyla bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Ama özellikle de bazı alanlarda belki biraz daha fazla dikkatli olunması gerektiğini söylüyoruz. Bingöl tarafında biraz, Çelikhan'ın biraz Elazığ'a doğru uzanan Çelikhan arasındaki kesim gibi... Bazı bölgelerde, uzun yıllardır deprem olmamış bölgelerde özellikle bu tür depremlerin ortaya çıkması olağan. Bunların olabileceğini bekliyoruz özellikle 6 Şubat depremi sonrasında.

Türkiye'nin özellikle doğu anadoluda riskli gördüğümüz kesimi Bingöl çevresi, Bingöl kuzeyinde Yedisu segmenti dediğimiz ve 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeli olan bir bölge var. Burası Erzincan ovasının doğusu ile Bingöl arasında kalan kesimde yer alıyor. Burası riskli bir bölge, çok uzun yıllardır konuşuluyor. Bir diğeri Palu, Bingöl yöresi. Burada da yine oldukça uzun süredir deprem olmamış ve aktif fayların yoğun olduğu bir bölge. Bu iki bölge... Bunun dışında özellikle bizim güneydoğu anadolu fayı dediğimiz neredeyse Hatay'dan başlayıp Hakkari'ye kadar uzanan bölge. Ki bunun üzerinde de yine zaman zaman 3-4 büyüklüğünde depremler olageliyor. Bu bölgelerde de zaman zaman bu büyüklükte 6, belki biraz daha üstüne varan depremlerin olması olağan.

Daha büyük bir deprem olur mu?

Ortalama bir yıl içinde 20 bin deprem oluyor. Bu sayı 6 Şubat'tan sonra 75 binlere kadar arttı. Bu da doğaldı. Aradan geçen iki yıl içinde bu sayı azalmaya küçülmeye başladı. Bu etkinlik sürecek.

Bu bölgedede benim kişisel olarak daha büyük bir deprem beklentim yok. Stresin boşalmış olduğunu biliyoruz."

Şükrü Ersoy: 20 saniyeye yakın bir süre hissedildiğini düşünüyorum

CNN Türk canlı yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu büyüklükteki deprem hasar verebilecek bir deprem. 2023’de yaşanan depremlerin artçısı değil. Kale bölgesine yakın ve başlı başına bir deprem. Zaten böyle bir depremin olması da yüksekti. Bunların artçı mı müstakil mi olduğunu söylemek de zorlanıyorduk ama bu deprem başlı başına müstakil bir deprem. Bunun devamı gelmeyebilir zaten başlı başına hasar verebilecek büyüklükte bir deprem. Süre olarak da 20 saniyeye yakın bir süre hissedildiğini düşünüyorum.

"Artçıları olabilir"

Ama bunun da artçıları olabilir ve 5 büyüklüğüne kadar çıkabilir. Bu konu da dedikodular da çıkabilir her zaman olduğu gibi. Benim tavsiyem bir süre dışarıda açık alanlarda olmak da fayda var. Çünkü 6 büyüklüğünde bir depremin artçıları da olacaktır."