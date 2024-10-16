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ABD Başkanı Joe Biden'dan kongreye İsrail'e füze savunma sistemi mektubu

ABD Başkanı Joe Biden'dan kongreye İsrail'e füze savunma sistemi mektubu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen balistik füze savunma sistemine ilişkin ABD Kongresine gönderdiği bilgilendirme mektubunda, ülkenin "bölgede önemli ulusal çıkarlara hizmet etmek amacıyla bölgedeki tutumuna devam edeceğini" bildirdi.

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Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Biden'ın Kongreyi bilgilendirme mektubunda, İsrail'e gönderilen balistik füzelerin yer aldığı savunma sistemine ilişkin ifadelerine yer verildi.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına değinerek ülkesinin "İsrail'in güvenliğine ve İran'ın tehditlerinden korunmasına bağlılığını" belirten Biden, mektupta ABD'nin "İsrail'in savunmasına ilişkin duruşunu bildirdiğini" ifade etti.

Biden, daha önce ABD'den İsrail'e gönderilen "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi gibi çeşitli askeri desteğe değinerek ABD'nin "İran ve İran'la bağlantılı tehditlere karşı bölgede önemli ulusal çıkarlara hizmet etmek amacıyla bölgedeki tutumuna devam edeceğini" kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran tehdidine karşı konuşlandıracağını duyurduğu Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personelin İsrail'e ulaştığını açıklamıştı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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