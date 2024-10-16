Gaziantep'te 5 gün kalmanız için neden! Fatma Şahin'in hamamdan peynir müzesi inşası!

Zengin kültürü ve tarihi ile bölgede turizmin parlayan yıldızı olan Gaziantep, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde değerlerini kurduğu müzelerle koruyarak geleceğe taşıyor.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki gastronomi mirasını geleceğe taşımak ve uluslararası arenada tanıtmak için Udma Peynir Müzesi’nin 2022 yılında açılışı yapıldı.

Peki Udma Peynir Müzesi'nin hikayesi nedir? Eskiden hamam olan yerleşke neden peynirle birleştirdi. Hepsini ve daha fazlasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hadi Başlayalım'la Hadi Özışık'a anlattı.

Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın