BIST 8.840
DOLAR 34,23
EURO 37,29
ALTIN 2.944,77
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadeleye ilişkin 2 haftalık verileri paylaştı

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadeleye ilişkin 2 haftalık verileri paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında siber devriyelerin 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit ettiğini bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya sosyal medya hesabından, siber devriyelerin sanal dünyada suçluların peşinde olduğunu ifade ederek, "28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerimiz, 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705'i asayiş, 1184'ü terör, 383'ü güvenlik, 84'ü siber, 95'i narkotik, 70'i kaçakçılık ve 497'si diğer suç türleri olduğu belirlendi." bilgilerini paylaştı.

Sosyal medyada, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacaklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, siber devriyelerin suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar, yani toplumun tüm kesimlerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo ortaya çıktı
Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo ortaya çıktı
Polonya-Hırvatistan maçında 6 gol Fenerbahçeli Szymanski boş geçmedi
Polonya-Hırvatistan maçında 6 gol Fenerbahçeli Szymanski boş geçmedi
BBC tasarrufa gitti çalışanların işine son verdi
BBC tasarrufa gitti çalışanların işine son verdi
Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'dan fark yedi
Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'dan fark yedi
Anadolu Efes İsrail takımı Maccabi'ye yenildi
Anadolu Efes İsrail takımı Maccabi'ye yenildi
İran'daki petrol rafinerisinde yangın: Ölü ve yaralılar var
İran'daki petrol rafinerisinde yangın: Ölü ve yaralılar var
Eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 gün sonra hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 gün sonra hayatını kaybetti
Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: Yaralılar var
Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: Yaralılar var
ABD'den İsrail'e bir tepki daha: Kabul edilemez...
ABD'den İsrail'e bir tepki daha: Kabul edilemez...
Survivor Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Survivor Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti