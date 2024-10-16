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Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: Yaralılar var

Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: Yaralılar var

Bitlis'in Hizan ilçesinde yıldırımın elektrik trafosuna isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde elektrik trafosuna yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçenin Yukarıayvacık köyüne bağlı Yaylalı mezrasına düşen yıldırım elektrik trafosuna isabet etti.

Bu sırada trafonun yanında bekleyen Bayram Erem (17), Fikri Arıcı (25), Abdulmenaf Önal (19), Yusuf Kara (14) ve Eyüp Zamur (17) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine mezraya, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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