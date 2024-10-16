BIST 8.860
DOLAR 34,23
EURO 37,29
ALTIN 2.935,33
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'dan fark yedi

Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'dan fark yedi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta müsabakasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 76-57 mağlup oldu.

Abone ol

Mücadeleye tutuk başlayan Fenerbahçe Beko, basit top kayıpları yaparken ilk bölümde Kızılyıldız 7-0 seri yakaladı. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip Nigel Hayes-Davis'le 5 sayı bulurken, Kızılyıldız ise özellikle dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 12 sayıya yükseltti: 5-17.

Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Kızılyıldız ilk bölümü 26-12 önde tamamladı.

İkinci periyot Kızılyıldız'ın 5-0'lık serisiyle başlarken, savunmada agresif oyuna başlayan Fenerbahçe Beko, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 9 sayıya indirdi: 22-31.

Molanın ardından tam saha baskısını sürdüren sarı-lacivertli takım, farkı 5 sayıya kadar indirdi: 31-36.

Kızılyıldız son bölümde serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla soyunma odasına 7 farklı önde gitti: 31-38.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken her iki takım da hücum faullerle top kayıpları yaşadı.

Bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde Fenerbahçe Beko 3, Kızılyıldız 4 sayı buldu: 34-42.

Mola dönüşünde Hayes-Davis'in üst üste sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler farkı da 4 sayıya indirdi: 41-45.

Fenerbahçe Beko; hücum faul, 3 saniye ihlali, yarı saha ihlali ve süre aşımı sebepleriyle üst üste 5 hücumda top kaybı yaparken, Kızılyıldız da bu süreçte farkı yeniden artırdı: 42-54.

Karşılaşmanın son çeyreği de ilk 3 periyottakine benzer şekilde başladı. Hücumda birçok pozisyonda atışlardan yararlanamayan sarı-lacivertli takım, pota altında da etkisiz kalınca ilk 5 dakikalık bölümde Sırbistan ekibi farkı 15 sayıya yükseltti: 47-62.

Kalan sürede farkı daha da açan Kızılyıldız, parkeden 76-57'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ilk yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonyo), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 3, Hayes-Davis 20, Zagars 2, Colson 9, Marjanovic, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 3, Hall 10, Pierre 5, Melli 1, Birch 2

Kızılyıldız: McIntyre 8, Canaan 3, Kalinic 7, Bolomboy 18, Daum 14, Teodosic 2, Mitrovic 7, Nedovic 17, Dobric, Giedraitis, Dos Santos, Davidovac

1. periyot: 12-26

Devre: 31-38

3. periyot: 42-54

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes İsrail takımı Maccabi'ye yenildi
Anadolu Efes İsrail takımı Maccabi'ye yenildi
İran'daki petrol rafinerisinde yangın: Ölü ve yaralılar var
İran'daki petrol rafinerisinde yangın: Ölü ve yaralılar var
Eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 gün sonra hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 gün sonra hayatını kaybetti
Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: Yaralılar var
Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: Yaralılar var
ABD'den İsrail'e bir tepki daha: Kabul edilemez...
ABD'den İsrail'e bir tepki daha: Kabul edilemez...
Survivor Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Survivor Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Esenler’de boşaltılan binada çatı çöktü
Esenler’de boşaltılan binada çatı çöktü
Mardin'de feci kaza: Yaralılar var
Mardin'de feci kaza: Yaralılar var
ABD'den İsrail'e askeri yardım tehdidi: Yardımlara izin vermezseniz...
ABD'den İsrail'e askeri yardım tehdidi: Yardımlara izin vermezseniz...
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
ABD mahkemesinden Timur Cihantimur kararı
ABD mahkemesinden Timur Cihantimur kararı