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Mardin'de feci kaza: Yaralılar var

Mardin'de feci kaza: Yaralılar var

Mardin'in Midyat ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Midyat-Dargeçit kara yolu Gülveren Mahallesi mevkisinde sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki araçta bulunan Nurcan A. (43), Bünyamin G. (18), Bilal M. (34) ve Hasan Ç. (45) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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