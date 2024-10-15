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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail’in işgal, yıkım ve infaz politikası tam 76 yıldır aralıksız devam ediyor. İsrail 1948 yılında kuruldu. Filistin halkının gözünde 14 Mayıs 1948 büyük bir felaket demekti" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1948'de kurulan İsrail'in ardından Filistin halkının zulmü aralıksız yaşadığını söyledi. Erdoğan, "Ülkemizde yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Her ne kadar dünya, İsrail vahşetine 7 Ekim’den sonra gözlerini açmış olsa da Filistin halkı bu zulmü on yıllardır yaşıyor. İsrail’in işgal, yıkım ve infaz politikası tam 76 yıldır aralıksız devam ediyor. İsrail 1948 yılında kuruldu. Filistin halkının gözünde 14 Mayıs 1948 büyük bir felaket demekti. İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köyü ve kasabayı yok etti, binlerce Filistinliyi öldürdü. Kan ve işgal üzerinde kurulan İsrail, Nekbe’den itibaren Şaron katliamı, Sabra ve Şatilla katliamı, Kudüs ve Cenin katliamları ile kan dökmeye devam etti. Nekbe’den bu yana işgalini sürekli genişleten İsrail, şu anda 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının %85’ini işgal etmiş durumdadır. Yine bu tarihten itibaren İsrail, Filistinlileri öz yurtlarında mülteci konumuna getirmiş, milyonlarca Filistinliyi evinden, yurdundan göçe zorlamıştır. Dinî fanatizmle hareket eden illegal yerleşimcilerin sayısı ve gasbettikleri Filistin toprağı her yıl katlanarak büyüyor. Bugün Birleşmiş Milletler üyesi olup da resmî sınırları hâlen netleşmemiş tek devlet, adı devlet, İsrail’dir. Bu gerçeği 74’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 1947 yılından bu yana İsrail’in değişen haritasını göstererek “İsrail’in sınırları neresidir” diye tüm dünyaya sormuştum. Aradan geçen zaman zarfında bu sorunun cevabını veren çıkmadı. Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemizde yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz."

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