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Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Çekmeköy'de millet bahçesinde yaşatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Çekmeköy'de millet bahçesinde yaşatılacak

Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Çekmeköy'deki millet bahçesine verildi.

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Eski adı "Çamlık Millet Bahçesi" olan tesiste düzenlenen törene şehidin eşi Semih Yılmaz'ın yanı sıra Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İlçe Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile bazı vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çelik, yaptığı konuşmada, rahmet dilediği şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Çekmeköy'ün canından bir parça olduğunu söyledi.

Çelik, Yılmaz'ın ismini verdikleri bu parkın ilçenin sosyal yaşantısında önemli yeri olduğunu belirterek, "Şehidimizin ismiyle bu parkımız yeni bir kimlik kazanmıştır. Birlik ve beraberliğimizin manevi harcı olmuştur. İnancımız ve medeniyetimizin en önemli değeri olan şehitlik duygusunun yaşatılmasına, şehidimizin isminin hatırlanmasına vesile olacaktır. Bu kararı alan Belediye Başkanımıza, Meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Çerkez ise ilçelerinde ikamet eden şehit polis memuru Yılmaz'ın isminin sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.

Bu tür hain saldırıları yapan alçakların hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağını, ülkenin birlik ve beraberliğini bozamayacağını dile getirdi.

Tüm şehitler için dua edilmesinin ardından parkın açılışı yapıldı. Parkı gezen ziyaretçiler, şehit polis memuru Yılmaz'ın özgeçmişinin yazılı olduğu anıtın önünde fotoğraf çektirdi.

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