Mustafa Sandal 750 lira için kredi kartı limitini 99 bin liraya düşürdü

Savunma Sanayi Fonu'an destek için 100 bin TL’nin üzerinde kredi kartı limiti bulunan vatandaşlara 750 TL katkı payı ödeme şartına tepki gösteren şarkıcı Mustafa Sandal, limitini 99 bin TL'ye düşürdü. Sandal'ı eleştiren bir sosyal medya kullanıcısı, paylaşımın altına "Yılda 750 lira veremeyecek kadar fakir bir sanatçı yazık. Sana yardım kampanyası mı yapsak napsak?" yorumunda bulundu.

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Savunma sanayi harcamaları için kredi kartlarından 750 lira tutarında katılım payı kesilmesi teklifiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Eleştiri konusu olan yasa teklifine bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal’dan geldi.

Ünlü şarkıcı, paylaşımına “Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar…” notunu düştü.

Sandal paylaşımına kart limitinin görselini de ekledi.

Sandal'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından birçok beğeni alırken, paylaşıma da yorum yağdı.

Sandal'a yardım kampanyası çağrısı

Ek vergi düzenlemesinde ne var?

AK Parti tarafından hazırlanan düzenlemeye göre; Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılmak üzere, tapu, araç alım-satımı, gelir vergisi beyannameleri, SGK prim bildirgeleri ve limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından katılım payı kesilmesi planlanıyor.



Teklif, SSDF’ye aktarılmak üzere vergi beyannameleri, sigorta prim bildirgelerindeki damga vergisi tutarı kadar, tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira pay kesilmesi öngörülüyor.



Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira SSDF için katılım payı kesilmesi hükme bağlanıyor.