Mustafa Sandal'dan nafaka iddialarına yanıt! Dekont paylaştı...
2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında nafaka tartışması yeniden yargıya taşındı. Jahovic, boşanma protokolünde yer alan nafaka ödemeleri ile araç kiralama yükümlülüğünün Sandal tarafından yerine getirilmediğini öne sürerek dava açtı. Sandal iddialara ve açılan davaya dekontla cevap verdi.
Boşanmalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen aralarındaki nafaka tartışması bitmeyen Mustafa Sandal ile Emina Jahovic yeniden karşı karşıya geldi.
ÖDEMELERİ AKSATIYOR İDDİASI
Jahovic, eski eşinin nafaka ve araç kiralama yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla dava açınca, Mustafa Sandal sessiz kalmadı ve yaptığı ödemenin dekontunu paylaştı.
SON ÖDEME DEKONTUYLA YANIT VERDİ
Sandal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Nafakanı neden ödemiyorsun?" eleştirilerine, 3 Aralık'ta yatırdığı 205 bin liralık nafaka ödemesinin dekontunu paylaşarak yanıt verdi.
Çiftin evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları bulunuyor. Sandal ve Jahovic, daha önce de nafaka anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olmuştu.